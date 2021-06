Romain Pilliard, navigateur, explorateur va se lancer dans un tour du monde unique, à l'envers, contre les vents. 16 ans après l'exploit et le record d'Ellen Mac Arthur, Romain Pilliard naviguera sur le même trimaran. Une expédition scientifique à la clé dans cette nouvelle aventure.

Romain Pilliard - Use it again © Antoine Dujoncquoi

Ambassadeur de Respect Océan depuis 2019, Romain Pilliard est l'homme de l'économie circulaire qu'il applique à la défense des mers et de l'océan, comme durant la Route du Rhum en 2018. Dans ce nouveau défi, Romain Pillard dressera une carte sonore océanique mondiale en partenariat avec des scientifiques spécialiste de la pollution sonore océanique.

Des hydrophones placés à l'avant de son trimaran permettront de capter les sons de la vie océanique et les perturbations sous-marines. Cette circumnavigation sur Use It Agan, le nom de son trimaran sera placée sous le signe d'une minimisation de l'impact sur la planète.

Pour suivre le voyage de Romain Pilliard