Du G7 au E11

L'Eurasie, une solution pour l'Union européenne

Deux sommets ont marqué l'actualité, le G7 au Québec et le E11 en Chine avec le sommet de l’organisation de coopération de Shangaï. Au premier l'UE a une nouvelle fois été mise de côté par les Etats Unis, au second elle n'a jamais été invitée. Il est temps pour l'Union européenne de ne plus regarder vers le grand large, mais de se tourner vers l'Est, là où se lève le soleil; là aussi où émerge l'Eurasie.