Des plus jeunes aux plus âgés, Océanographie nous fait découvrir le monde de l'océan en 50 planches illustrées

Les océans © Getty

Juliette Lambot et Mélody Denturck offrent au public un ouvrage dédié à l'océan, univers bien souvent méconnu. Des 5 océans aux pôles, en partant à la découverte de la mer, en passant par les estuaires et les détroits, nous partirons aussi à la découverte du relief sous-marin, des courants marins avec cet ouvrage. Parce que la mer c’est aussi un petit monde, donc pourquoi ne pas se laisser emmener vers les mangroves, la posidonie, les algues, rencontrer les méduses, les pieuvres, les requins ou les cétacés.

Mais le grand bleu c’est aussi des monstres, des mythes et légendes, des peuples navigateurs, des explorateurs, des pirates, des corsaires, des phares, et peut-être des bains de mer. Enfin Océanographie propose de s’intéresser aux défis du XXIème siècle, l’exploitation de la mer, les pollutions océaniques, le changement climatique, les découvertes dans les abysses, aussi la menace du tourisme, le futur des porte-conteneurs, l’exploitation des océans tout en se demandant à qui appartient l’océan, et pourquoi la mer serait-elle notre avenir ?...