Les spécialistes ont inspecté 27 sites tout autour du territoire durant 10 jours, et ne sont pas trop pessimistes...

Le diagnostic effectué sur les récifs coralliens de Wallis et Futuna désormais terminé. Durant dix jours des spécialistes ont inspecté 27 sites tout autour du territoire, et leurs premières conclusions ne sont pas trop pessimistes. Un peu partout dans le monde les coraux sont en danger, souvent blanchit par la pollution sous-marine comme la révélé par exemple l’expédition Tara, les coraux de Wallis eux ont souffert et souffrent encore, mais il y a de l’espoir parce que la nature se défend et regagne même parfois le terrain perdu. Maël Imirizaldu, responsable du projet marin de la Nouvelle-Calédonie.

En Guadeloupe le CIMGUA, c’est à dire le Centre d’Imagerie Moléculaire de la Guadeloupe, ce projet lancé et porté par Victorin Lurel, a été inauguré lundi, aux Abymes, en présence du Président de Région Ary Chalus et de plusieurs personnalités des Etats de la Caraïbe. Dès hier mardi le CIMGUA a accueil ses premiers patients.

Le chlordécone toujours vivace aux Caraïbes. Ce pesticide utilisé jusqu’en 1993 aux Antilles dans les bananeraies est un véritable fléau car très polluant, un vrai poison qui s’est répandu et toujours présent dans les assiettes des Antillais. L’opération « Chlordétox » était organisée samedi en Martinique par l’association « zéro chlordécone », Laetitia Privat, membre de l’association.