75 pages richement illustrées de photos, croquis, aquarelles et images d'époque de l'archipel des Glénan au large du Finistère sud.

Les Glénan vus du ciel © Getty

Un ouvrage historique, géographique, scientifique et civilisationnel de l'archipel des Glénan qui nous invite à suivre les traces des goémoniers, des marins, des soldats et des gardiens de phare. C'est une promenade d'île en d'île, à la découverte des richesses de la faune et de la flore de cette "petite Polynésie bretonne" où la nature est préservée, comme le Narcisse des Glénan, cette fleur des prairies de l'île Saint-Nicolas à l’origine de la création de la réserve.

Les photos, croquis et aquarelles sont superbes, les images d'époque nous emmènent à travers l'histoire de l’archipel où les paysages sauvages de ces petits îlots sont une réelle invitation au voyage.