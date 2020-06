« Vivons l’Océan", la nouvelle campagne collaborative de l’Institut océanographique de Monaco

Un jeu pour prendre conscience de l'importance des océans, et du besoin de les préserver © Getty

Devenir un ambassadeur de l'Océan, à travers ce jeu de mimétisme, l’Institut océanographique souhaite que chacun prenne conscience de la connexion qui existe entre l’Homme et les Espèces, afin de mobiliser et engager à un avenir plus durable pour la biodiversité marine.

www.tous.oceano.org

Jusqu'au 6 juillet, l’Association des Amis du Musée océanographique de Monaco propose ainsi tout un mois de festivités à vivre virtuellement à travers un site web éphémère invitant les 3-14 ans et leurs familles à faire le grand plongeon dans l’univers marin. Au programme : classe de Yoga spéciale « kids » pour apprendre à faire la position du dauphin, tutoriel pour créer sa lanterne en origami et faire la fête sans ballons, visio-conférence avec les grands noms de la plongée et de la photographie sous-marine, jeux interactifs sur le monde marin, concours d’écriture journalistique en partenariat avec la rédaction de Kids Matin… et bien d’autres activités.

www.fetedumusee.oceano.org