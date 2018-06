Le seul et unique département français d’outre-mer où les journaux métropolitains ne sont plus distribués.

Aussi Incroyable que cela puisse paraître, la presse nationale n’est plus disponible à Mayotte, très certainement le seul et unique département français d’outre-mer où les journaux métropolitains ne sont plus distribués, une situation inimaginable depuis des mois.

1er salon du tourisme d’affaire en Martinique…

Ce salon se tient jusqu’à samedi dans la commune de Rivière-Salée, il est aussi celui de l’événementiel et de la fête, et le « tourisme d’affaires » est une piste à suivre pour la Martinique selon Nathalie Ramanantsoa-Frat spécialiste en stratégie.

Un partenariat médical à St-Pierre-et-Miquelon.

Il s’agit d’une convention qui a été signée mardi entre le Centre Hospitalier François-Dunant de St-Pierre et le Centre Eugène-Marquis à Rennes, un établissement spécialisé dans la lutte contre le cancer, afin d’assurer aux malades de l’archipel une meilleure prise en charge et un meilleur suivi.