Aujourd'hui Laurent Delmas reçoit le critique, enseignant et historien du cinéma Jean-Michel Frodon !

Le critique de cinéma Jean-Michel Frodon au Festival de Cannes en 2008 © AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Il signe ses très nombreux livres et critiques d’un pseudonyme qui réjouit les amateurs de la saga du seigneur des anneaux, tout en analysant Bresson, Varda, Assayas ou Ozu, c’est dire si sa cinéphilie est plurielle ! Jean-Michel Frodon fut, entre autres, le directeur inspiré de la rédaction des Cahiers du cinéma. Désormais, entre deux conférences, deux festivals ou deux livres, il tient un blog hautement recommandable, intitulé projection publique, dans lequel le regard qu’il porte sur les films s’avère être d’une belle acuité. Mais il est d’abord et avant tout un cinéphile attentif aux mouvements du monde et à la sensualité des images. Au cours de sa promenade enchantée, nous croiserons :

« La Butte rouge » par André Bernot dans Van Gogh de Maurice Pialat (1991)

Reprise de « Joe Hill » par Bruce Springsteen en 2014, chanson du film Joe Hill de Bo Widerberg (1971)

“Ballad of Johnny Guitar” chantée Jeanne Balibar à partir du thème instrumental du film Johnny Guitar (Nicholas Ray, 1954)

“La Complainte de Mandrin” dans le film Les Chants de Mandrin de Rabah Ameur-Zaïmèche (2011)

“Drowning Goat” par le Kasai Allstars et Véro Tshanda Beya Mputu dans Félicité d’Alain Gomis (2017)

« Richard » par Léo Ferré dans France/Tour/détour/deux/enfants de Jean-Luc Godard et Anne Marie Miéville (1978)

« Les Tuileries » (poème de Victor Hugo / musique de Colette Magny) dans L’Amour debout de Michaël Dacheux (2019)

« As tears go by » par The Rolling Stones dans Shine a Light de Martin Scorsese (2008)

« L’Anamour » par Gérard Depardieu dans Quand j’étais chanteur de Xavier Giannoli (2006)

