Notre décennie musicale de la semaine ce sont les années 80. Oui, films des années 80, sexys comme autrefois les stars, moins Truffaut que Spielberg, sachant pianoter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes...

Prince marque les années 80 avec sa musique, son look et un film iconique : "Purple Rain" réalisé par Albert Magnoli. Prince joue le rôle principal et signe la BO avant de faire la tournée. © Getty / Richard E. Aaron

Reagan et Mitterrand, Thatcher et le premier CD laser, le moonwalk de Jackson et la danse de mort à Tchernobyl et celle du Sida, et pour finir un mur qui tombe à Berlin. Les chansons des films des années 80 se partagent ainsi entre résignation, mélancolie et petits bonheurs d’un jour ou d’une vie. Au cours de cette promenade décennale, on entendra :

“Call Me” par Blondie dans American Gigolo de Paul Schrader (1980)

“Une semaine ailleurs” par Eddy Mitchell dans Une semaine de vacances de Bertrand Tavernier (1980)

“Coup de coeur” par Tom Waits dans Coup de coeur de Francis Ford Coppola (1982)

“Cold song” par Klaus Nomi dans A nos amours de Maurice Pialat (1983)

“En haut des marches” par Danielle Darrieux dans En haut des marches de Paul Vecchiali (1983)

“Purple Rain” par Prince dans Purple Rain d’Albert Magnoli (1984)

“I want you” par Bob Dylan dans Ki Lo Sa de Robert Guédiguian (1981), et repris dans son film La Villa (2017)

“Into the groove” par Madonna dans Recherche Susan désespérément de Susan Seidelman (1985)

“Sara perche ti amo” par Ricci et Poveri dans L’Effrontée de Claude Miller (1985)

“Le roi de la Samba” dans Maine Océan de Jacques Rozier (1986)

“Modern Love” par Bowie dans Mauvais Sang de Leos Carax (1986)

“Il mio rifugio” par Cocciante dans Tandem de Patrice Leconte (1987)