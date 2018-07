Aujourd'hui, le scénariste, réalisateur et acteur Bruno Podalydès nous propose sa balade enchantée.

Bruno Podalydès © Maxppp / Chibane Baziz

En 1998, Bruno Podalydès sortait son premier long-métrage Dieu seul me voit (Versailles-Chantiers). Depuis Liberté-Oléron (2001), Le Mystère de la chambre jaune (2003), Comme un avion (2015)... Et cette année Bécassine !, son huitième et dernier film en date, sorti le 20 juin avec Emeline Bayart, Karin Viard et Denis Podalydès. Le cinéaste y interprète lui-même le personnage de Rastaquouèros. Il partage aujourd'hui avec nous :

"Trois ptits chats” dans Liberté Oléron de Bruno Podalydès (2001)

“Live Forever” dans Adieu Berthe de Bruno Podalydès (2012). Deux versions : la version de Robert Duvall dans Crazy Heart et celle du film chantée par Joe Ely.

“Herbe tendre” par Michel Simon et Serge Gainsbourg dans Ce sacré grand-père de Jacques Poitrenaud (1968)

“My rifle, my pony and me”, par Dean Martin & Ricky Nelson dans Rio bravo de Howard Hawks (1959)

Bruno Podalydès joue du Ukulélé dans Comme un avion de Bruno Podalydès (2014)

“Comme un avion sans aile" de Charlelie Couture dans Comme un avion de Bruno Podalydès (2014)

"Les Aristocats" par Maurice Chevalier dans Les Aristochats de Wolfgang Reitherman/Disney (1970)

“Le zèbre” par Alain Souchon du film Le Zèbre de Jean Poiret (1992)

“Strike Up Pipers” (Album Version) dans Beaucoup de bruit pour rien de Kenneth Branagh (1993)

“Le Clan des Siciliens” chanté par Dalida, dans Le Clan des Siciliens de Henri Verneuil (1969)

Choisies mais pas passées :

“Knocking on Heaven's Door” par Bob Dylan dans Pat Garrett & Billy The Kid de Sam Peckinpah (1973)

“Hang me” par Oscar Isaac dans Inside Llewyn Davis de Joel et Ethan Cohen (2013)

Et nous aurions aimé lui faire réécouter...