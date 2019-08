Notre programmateur musical du jour est un auteur, chanteur et compositeur né à Ostende.

Arno, c'est la musique, la chanson et une gueule de cinéma. Et ce sont les deux sujets qu'il vient évoquer dans "Ciné qui chante". © AFP / Kurt Desplenter

Son véritable prénom, c’est Arnold. Persuadé que « putain, putain, c’est vachement bien, on est tous des Européens », il chante en français, en anglais et en flamand. Il aime également revisiter les compositions de certains de ses petites camarades comme Brel, Adamo, Gainsbourg, Moustaki mais aussi Abba, les Stones ou bien encore Bowie. Adepte de l’accordéon autant que de la guitare électrique, il a composé plusieurs musiques de films pour Blier, Piccoli, Vernoux et Durringer, entre autres. Et des cinéastes ont par ailleurs utilisé ses chansons. Enfin, on l’a déjà vu sur grand écran en acteur de cinéma. Pour toutes ses raisons et bien d’autres encore, il a toute sa place avec nous aujourd’hui.

Au cours de la promenade enchantée d'Arno, nous entendrons :

“Everybody's Talkin’” par Harry Nilsson dans Macadam cowboy de John Schlesinger (1969)

“Dans mon lit” dans Carnage de Delphine Gleize (2002)

“Ederlezi” par Goran Bregovic dans Time of the Gypsies d’Emir Kusturica (1988)

“Gelsomina” par Katyna Ranieri, à partir du film La Strada de Fellini (1955)

“Come in Number 51, Your Time Is Up” des Pink Floyd dans Zabriskie Point d’Antonioni (1970)

“Vous les femmes” par Arno dans Les Garçons et Guillaume, à table ! de Guillaume Gallienne (2013)

“Be not too hard” par Donovan dans Poor cow de Ken Loach (1967)

“Gaby oh Gaby” par Alain Bashung dans J’ai toujours rêvé d’être un gangster de Samuel Benchetrit (2008)

“Cancion Mixteca” par Harry Dean Stanton dans Paris, Texas de Wim Wenders (1984)

Choisies mais pas passées dans l'émission :