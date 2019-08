Aujourd'hui, Laurent Delmas reçoit l'humoriste, historien, chroniqueur et scénariste Albert Algoud !

Albert Algoud pour les 50 ans de France Inter

Notre programmateur musical du jour n’est pas venu tout seul. Aux côtés de Laurent Delmas, on trouve le légionnaire Patimbert, le maréchal Ganache, le Père Albert et quelques autres spécimens dont il a fait ses doubles de comédie. Mais il n’a besoin de personne pour affirmer son amour de Tintin et sa connaissance de la vie et de l’oeuvre de Nestor Ivanovitch Miknienko dit Makhno, communiste libertaire et grand pourchasseur des Blancs comme des Rouges durant la Révolution russe. Cet humoriste-historien-chroniqueur a également été scénariste pour Gérard Oury et Laurent Heyneman, entre autres. On l’imagine aisément amateur de chansons et pas seulement de « Ma Tonkinoise ». Il nous fera écouter :

“Flying down to Rio” de Fred Astaire dans Carioca de Thornton Freeland (1934)

“Piensa En Mi” chantée par Luz Cazal dans Talons Aiguilles de Pedro Almodovar

“Comme de bien entendu” chantée par Michel Simon, Arletty, Andrex, Dorville dans Circonstances atténuantes de Jean Boyer (1939)

“Les Enfants du Pirée” chanté par Melina Mercouri dans Jamais le Dimanche (Jules Dassin, 1960)

“Naci en alamo” chantée par Remedios Silva Pisa dans Vengo de Tony Gatlif (2000)

“The Rain in Spain” par Audrey Hepburn dans My Fair Lady de Georges Cukor (1964) - existe une VF chantée par Mathé Altéry

“Paint it, Black” des Rolling Stones dans Full Metal Jacket de Stanley Kubrick (1987)

"Hua Yang De Nian Hua" de Zhou Xuan dans In the Mood For Love de Wong Kar Wai (2000)

“My Favorite Things” par Julie Andrews dans La Mélodie du Bonheur de Robert Wise (1966)

Choisie mais pas passée :