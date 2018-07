Pour clôturer en beauté cette première semaine, nous partons aujourd'hui pour une balade enchantée avec la photographe et réalisatrice Agnès Varda.

Agnès Varda au Festival de Cannes en 2018 © Getty / Stephane Cardinale - Corbis

Agnès Varda, icône de la Nouvelle Vague et réalisatrice, entre autres, de Cléo de 5 à 7, Sans toit ni loi, ou plus récemment Visages Villages est l'invitée de Ciné qui chante. Depuis le 4 juillet, on peut découvrir ou redécouvrir son très beau film musical et féministe L'une chante et l'autre pas en version restaurée. Agnès Varda nous a reçu dans sa cour rue Daguerre et partage avec nous :

« Mon corps est à moi » et « Je vous salue les Marie » par Valérie Mairesse dans son film L’une chante, l’autre pas

« Le tourbillon de la vie » par Jeanne Moreau dans Jules et Jim de Truffaut

« Marins, amis, amants ou maris » dans Les demoiselles de Rochefort de Jacques Demy

« La joueuse » par Corinne Marchand dans son film Cléo de 5 à 7

« Singing in the rain », la chanson titre du film de Gene Kelly

« Conseils de la fée des lilas » dans Peau d’âne de Jacques Demy

« Sous le soleil exactement » dans Anna de Pierre Koralnik

« LA Woman » des Doors dans Americano de Mathieu Demy.