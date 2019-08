Notre programmatrice musicale du jour est auteure, compositrice et interprète de musique et de chansons : Jeanne Added.

Jeanne Added sur la scène des Eurockéennes de Belfort en juillet 2019 © AFP / SEBASTIEN BOZON

Diplômée du Conservatoire de Paris et de l’Académie royale de musique de Londres, c’est en étant « sensationnelle » en 2015 avec son deuxième album qu’elle a été révélée. Et c’est cette année, en 2019, qu’elle a obtenu aux Victoires de la Musique avec son troisième album la Victoire de l’artiste-interprète féminine et la Victoire de l’album rock. Elle aurait voulu jouer et chanter dans West Side Story. Et cette envie de devenir actrice ne l’a pas quittée. C’est dire si elle a toute sa place dans cette émission.

Au cours de la promenade enchantée que Jeanne Added nous a préparée, nous écouterons :

“I’m Shipping up to Boston” par les Dropkick Murphys dans Les Infiltrés de Scorsese (2006)

“La mamma morta” par Maria Callas dans Philadelphia de Jonathan Demme (1994)

“Les voyages” par Barbara dans le Péril Jeune de Cédric Klapisch (1994)

“I’m Every Woman” par Whitney Houston dans Bodyguard de Mick Jackson (1992)

“Old Souls” par Jessica Harper dans Phantom of the Paradise de Brian de Palma (1974)

“Jamais je ne t’ai dit que je t’aimerai toujours”, par Jeanne Added et Stéphane Kerecki

“Hey You” des Pink Floyd dans The Wall d’Alan Parker (1982)

“The Time of My Life” par Bill Medley et Jennifer Warnes dans Dirty Dancing d’Emile Ardolino (1987)

“Le chant des mariniers” par Michel Simon dans L’Atalante de Jean Vigo (1934)

“Don’t test/Wu Tallion” par Suga bang bang dans Ghost Dog de Jim Jarmush (1999)

Choisies mais pas passées dans l'émission :