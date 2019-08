Aujourd'hui dans Ciné qui chante, Stéphane Lerouge, concepteur de la collection "Ecoutez le cinéma!" chez Universal, propose une promenade enchantée au pays d'Ennio Morricone !

Ennio Morricone © Maxppp / picture alliance

Notre programmateur musical du jour est un habitué de ce rendez-vous enchanté. Il est ici presque chez lui car il a fait de la musique de film son unique objet d’attention ou presque. Biographe officiel de Michel Legrand, il a créé chez Universal un impressionnant catalogue de BO dans lequel se mêlent Delerue et Schifrin, Sarde et Rota, de Roubaix et Demarsan, entre autres !

On lui doit des raretés et autant d’inédits qui permettent d’aller plus en profondeur dans la connaissance de ces musiciens de cinéma d’hier et d’aujourd’hui. Pour l’heure à venir, il nous propose ainsi d’aller à la découverte des chansons écrites sur des compositions d’Ennio Morricone ou comment mettre des paroles sur des mélodies qui sont en elles-mêmes des tubes. Au cours de cette promenade enchantée nous entendrons :

”Lei no, lei sta ballando” de Chico Buarque (1970)

“Argomenti” d’Astrud Gilberto dans Le Casse d’Henri Verneuil (1971)

“Le Clan des Siciliens” par Dalida dans Le clan des Siciliens d’Henri Verneuil (1969)

“Voyage de noces” d’Herbert Pagani dans Disons un soir à dîner de Giuseppe Patroni Griffi (1970)

“Ricordare” de Gérard Depardieu dans Une pure formalité de Giuseppe Tornatore (1994)

"Un ami", chanson par Daniel Beretta dans La poursuite implacable de Sergio Sollima (1973)

“Your love” par Dulce Pontes dans Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone (1969)

“La Marche de Sacco et Vanzetti” de Georges Moustaki d’après Sacco et Vanzetti de Giuliano Montaldo

“My heart and I” par Sting dans la mini-série italienne La Mafia (en VO La Piovra) de Sergio Silva

