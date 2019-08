Notre programmatrice du jour est l'actrice, scénariste et chroniqueuse littéraire Juliette Arnaud !

Juliette Arnaud a publié en 2018 son premier roman intitulé Comment te dire adieu dans lequel on y lit ceci : « J’ai l’intuition que les chansons nous attendent ». C’est dire si nous l’attendions nous aussi pour écouter et commenter avec elle sa playlist de chansons de films préférées. Cette lectrice qui écrit et cette romancière qui lit mesure le poids des mots et le choc des musiques qui vont avec quand ce ne sont pas les mots eux-mêmes qui font musique. Son pays des merveilles ressemble parfois à un cauchemar et ses larmes n’y pourront rien changer, mais elle sait bien que ce n’est rien et que soudain, il y a mille sirènes de joie sur son chemin... Au cours de sa promenade musicale et cinématographique, nous entendrons :