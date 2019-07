Notre programmatrice musicale du jour est une actrice, scénariste et réalisatrice belge : Salomé Richard a tourné dans plus de 10 courts métrage et 6 longs dont le dernier en date « Rêves de jeunesse » d’Alain Raoust, sort en salles le 31 juillet.

Portrait de Salomé Richard actrice, réalisatrice et scénariste. © Maxppp / FRANCK CASTEL

Comme dans « Baden, Baden » de Rachel Lang qui l’a révélée et lui a permis d’obtenir le Magritte du Meilleur Espoir féminin, elle y tient le rôle principal. Elle a en outre écrit et réalisé deux courts métrages. C’est dire si elle a ici toute sa place.

Au cours de la promenade enchantée que Salomé Richard nous a préparée, on écoutera :

“Do you love me” par The contour dans Dirty Dancing d’Emile Ardolino (1987)

“Cosmic dancer” par T-rex dans Billy Elliot de Stephen Daldry (2000)

“De Delphine à Lancien” dans Les demoiselles de Rochefort de Jacques Demy (1967)

“Hal” par Yasmine Hamdan dans Only Lovers Left Alive de Jim Jarmush (2013)

“Mort de Weronika” dans La double vie de Véronique de Krzysztof Kieslowski (1991)

“Goodbye Yellow Brick Road” par Elton John dans Breaking the Waves de Lars Von Trier (1996)

“Si un jour” par La femme dans Baden Baden de Rachel Lang (2016)

“La chanson du mois de mai” dans Le roi et l'oiseau de Paul Grimault (1953)

“Why Don't You Do Right” par Amy Irving dans Qui veut la peau de Roger Rabbit de Robert Zemeckis (1988)