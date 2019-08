Aujourd’hui, place aux années 2000, soit un millésime qui sonne comme l’aube des temps nouveaux et radieux autant que comme l’annonce de l’apocalypse...

Photo de l'affiche du film "Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain" de Jean-Pierre Jeunet © AFP / CLAUDIE OSSARD PRODUCTIONS / UGC / COLLECTION CHRISTOPHEL

Désormais, les avatars sont partout de rigueur et les biopics de chanteur fleurissent comme jamais. Les héroïnes s’appellent Amélie Poulain et les héros Harry Potter. L’heure est au fantastique pour mieux peut-être s’échapper d’un réel qui ne respire guère l’enthousiasme… Au cours de cette promenade, on entendra ainsi :