Notre programmateur musical du jour est un producteur français de cinéma et le président d’une ONG.

Charles Gassot, producteur de cinéma. © Maxppp / Max ROSEREAU/PHOTOPQR/LA VOIX DU NORD

En une vingtaine d’années, il a produit Jaoui, Chatillez, Chéreau, Miller, Klapish et bien d’autres encore, le tout dans un bel éclectisme qui fait peut-être la marque des grands producteurs. Il l’a dit un jour et la formule, impeccable, est restée : « Chaque film est un prototype ». On ajoute volontiers chaque chanson car ses films n’en manquent pas, et singulièrement de celles qui ne passent pas inaperçues ! C’est dire s’il a ici toute sa place. Au cours de la promenade enchantée que Charles Gassot nous a concocté, on écoutera :

“La carioca” par Alain Chabat et Gérard Darmon dans La cité de la peur d’Alain Berbérian (1994)

“Gunfight at the O.K.Corral” par Frankie Laine dans Règlement de comptes à O.K. Corral de John Sturges (1957)

“Sidonie” par Brigitte Bardot dans Vie privée de Louis Malle (1962)

“Calling You” par Jevetta Steele dans Bagdad Café de Percy Adlon (1987)

“Moi je m’balance” par Barbara dans La fiancée du pirate de Nelly Kaplan (1969)

“It’s wonderful” par Paolo Conte dans Les maris, les femmes, les amants de Pascal Thomas (1989)

“Shaft” par Isaac Hayes dans Shaft de Gordon Parks (1971)“Ms Robinson” par Simon And Garfunkel dans Le lauréat de Mike Nichols (1968)

“Les quatre cents coups” par Jean Constantin dans Les quatre cents coups de François Truffaut (1959)

“Jésus revient” par Patrick Bouchitey dans La vie est un long fleuve tranquille d’Etienne Chatiliez (1988)

