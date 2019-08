Notre programmatrice musicale du jour est une actrice française.

L'actrice, Anaïs Demoustier à Cannes pendant le Festival le 13 mai 2018. © AFP / EKATERINA CHESNOKOVA / SPUTNIK

A ce jour, elle a tourné dans plus de quarante films et pour les caméras de Michael Haneke, Rebecca Zlotowski, Robert Guediguian, Bertrand Tavernier, François Ozon et Pascale Ferran, entre autres. Pour Yan Le Quellec et son film « Cornélius et le meunier hurlant », elle a chanté avec Iggy Pop. Et sur la scène de « Nouveau Roman », la pièce de Christophe Honoré, elle a repris la chanson du film India Song que chantait Jeanne Moreau. C’est dire si elle a ici toute sa place. Au cours de la promenade enchantée qu’Anaïs Demoustier nous a concoctée, on entendra :