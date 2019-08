Notre programmatrice musicale du jour est une auteure, compositrice et chanteuse française. Dans son premier album, elle rendait un hommage remarqué et appuyé au cinéma d’Eric Rohmer. Dans le second qui parait le 30 août, elle reprend « Porque te vas » et se prend pour Romy Schneider.

Clio © Radio France / Alexis Goyer

Tout en en confiant à deux comédiens, Esther Garrel et Pablo Pauly le soin d’incarner son nouveau clip. C’est dire si elle a ici toute sa place pour nous parler de ses chansons de film préférées. Et au cours de la promenade enchantée que Clio nous a préparée, on écoutera :

“Eric Rohmer est mort” par Clio et Fabrice Luchini (2016)

“Bois ton café” par Rosette, clip/court métrage d'Eric Rohmer (1987)

“Comme la pluie” par Grégoire Leprince-Ringuet dans La Belle personne de Christophe Honoré (2008)

Concerto Brandebourgeois N°5 en ré majeur de Jean-Sébastien Bach par Yves Montand dans César et Rosalie de Claude Sautet (1972)

“Ne dis rien” par Anna Karina dans Anna de Pierre Koralnik (1967)

"Les enfants s'ennuient le dimanche" par Charles Trenet dans L'argent de poche de François Truffaut (1976)

''Rêves secrets d'un prince et d'une princesse" par Anne Germain et Jacques Revaux dans Peau d’âne de Jacques Demy (1970)

“La joueuse” dans Cléo de 5 à 7 d’Agnès Varda (1962), version de Philippe Katerine