Notre programmateur musical du jour est un auteur, compositeur et chanteur français. Ajoutons aussi qu’il est également peintre, écrivain, graphiste et photographe. Cet ancien élève des Beaux-Arts passionné de cinéma, est à ce jour l’auteur de plus de 20 BO de films.

Portrait de Charlélie Couture, chanteur, compositeur, peintre, écrivain, graphiste et photographe pendant son exposition à Cavalaire (St Tropez), à la Médiathèque, le 5 juillet 2019 © Maxppp / PHOTOPQR/NICE MATIN/BOUTRIA LUC

Et de ses chansons, il a dit qu’elles se visionnent. C’est dire s’il a toute sa place dans cette émission. Et au cours de la promenade enchantée que Charlélie Couture nous a préparée, on écoutera :

“Alleluia garanti” par Jean Yanne dans Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil de Jean Yanne (1972)

“Cirrus Minor” par Pink Floyd dans More de Barbet Schroeder (1969)

“Retourne toi” par CharlElie Couture dans le film Tchao Pantin de Claude Berri (1983)

“Ni pour, Ni contre (bien au contraire)” par Loïk Dury dans Ni pour, Ni contre (bien au contraire) de Cédric Klapisch (2003)

“Le tourbillon” par Francesca Solleville

“Knocking on Heaven’s Door” par Bob Dylan dans Pat Garrett et Billy le kid de Sam Peckinpah (1973)

“Inside of me” par CharlElie Couture dans La salle de bain de John Lvoff (1989)

“Jailhouse Rock” par Elvis Presley dans Le Rock du bagne de Richard Thorpe (1957)

“Please Mr Kennedy” par Oscar Isaac, Justin Timberlake et Adam Driver dans Inside Lewyn Davis des frères Coen (2013)

Choisies mais pas passées dans l'émission :