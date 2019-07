Aujourd'hui, notre programmateur est un auteur et acteur français.

Vincent Dedienne, comédien, auteur et humoriste. © Getty / Laurent Viteur

On dit qu'il a écrit son premier spectacle à 14 ans. Après des études de théâtre, il débute à la Comédie de Saint-Étienne. Spectacles et pièces de théâtre s'en suivent, sans compter des chroniques en radio et en télé. En 2017, il remporte le Molière de l'humour et le globe de crystal du meilleur comédien pour Les Jeux de l'Amour et du Hasard en 2019. Et il lui arrive même de chanter sur scène du Barbara ou du Beaupain. Au cours de la promenade enchantée que Vincent Dedienne nous a préparée, on écoutera :

“The winner takes it all” par Meryl Streep dans Mamma Mia de Phyllida Lloyd (2008)

“Osez Joséphine” par Jean-Pierre Bacri dans Place Publique d’Agnès Jaoui (2018)

“I Will Always Love You” par Dolly Parton dans La Cage aux poules de Collin Higgins (1982)

“Je ne peux vivre sans t’aimer” par Catherine Deneuve dans Les bien aimés de Christophe Honoré (2011)

“Je suis ton ami” par Charlélie Couture dans Toy Story de John Lasseter (1996)

“Nuit magique” par Noémie Lvovsky dans le film Chez nous c’est trois de Claude Duty (2013)

“Pour une amourette” par Nathalie Baye dans Une vie à t’attendre de Thierry Klifa (2004)

“Sans mensonge” par Marie Gillain dans Mon père ce héros de Gérard Lauzier (1991)

“Le dernier baiser” par Annie Girardot dans Le dernier baiser de Dolores Grassian (1977)

“Merci” par Jeanne Balibar, Romane Bohringer, Julie Depardieu, Mélanie Doutey, M. Foïs, Mylène Jampanoï, Estelle Lefébure et Maïwenn dans Le bal des actrices de Maïwenn (2009)

Choisies mais pas passées dans l'émission :