Notre programmateur musical du jour est un musicien, compositeur, auteur et chanteur français. Ses premières notes sont nées de sa console de jeu vidéo. Depuis lors, il ne cesse d’explorer ces territoires électro à travers des installations d’abord, des musiques et des chansons ensuite.

Flavien Berger © Radio France / Alexis Goyer

Je ne fais pas de la chanson mais des chansons

Et certaines d’entre elles ont la durée d’un court métrage. Fils d’une monteuse de cinéma, il peaufine ses clips qui sont de véritables OFNI, des objets filmiques non identifiables . Enfin, il rêve de composer un jour la BO d’un jeu vidéo. Pour toutes ces bonnes raisons, il a vraiment sa place dans cette émission. Au cours de la promenade enchantée que Flavien Berger a préparée pour nous, on entendra :

“Time after time” par Cindy Lauper dans Napoleon Dynamite de Jared Hess (2004)

“Les nuits de la pleine lune” par Eli et Jacno dans Les nuits de pleine lune de Rohmer (1984)

“Falling” par Julee Cruise dans Twins Peaks de David Lynch

“L’amitié” par Françoise Hardy dans Les Invasions Barbares de Denys Arcand (2003)

“Charlotte for ever” par Serge et Charlotte Gainsbourg dans Charlotte for Ever de Serge Gainsbourg (1986)

“La chanson d’Hélène”, reprise par Jasmine Roy et Gérard Depardieu dans le film Les Choses de la vie de Claude Sautet (1970)

“A Change Is Gonna Come” par Sam Cooke dans Malcom X de Spike Lee (1992)

“Forbidden Colours” par David Sylvian, version chantée du thème “Merry Christmas Mr Lawrence” dans Furyo (Merry Christmas mr Lawrence) de Nagisa Oshima (1983)

Choisies mais pas passées dans l'émission :