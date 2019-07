Notre programmatrice musicale du jour est une actrice de cinéma et de théâtre.

Clotilde Hesme au Festival du Film Américain de Deauville en 2018 © AFP / CHARLY TRIBALLEAU

Pour son entrée dans la carrière, elle reçut en 2012 le César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans Angèle et Tony. Sur grand écran, elle a été dirigée par Jérôme Bonnell, Philippe Garrel, Catherine Corsini, Bertrand Bonello et Stéphane Brizé, entre autres. Elle a également chanté devant la caméra de Christophe Honoré. Elle dit pleurer avec Cabrel, chanter à tue tête sous la douche avec Dalida, fondre pour Bashung et danser sur du Bowie comme Denis Lavant chez Leos Carax. Pour toutes ces bonnes raisons, elle a indéniablement sa place dans cette émission.

Au cours de la promenade enchantée que Clotilde Hesme nous a préparée, on écoutera :

“Laura” de David Raskin chantée par Johnny Matis dans Laura d’Otto Preminger (1944)

“Memories” de Robert Wyatt dans De la guerre de Bertrand Bonello (2007)

“Yiddish Mamma” par Clotilde Hesme dans Diane a les épaules de Fabien Gorgeart (2018)

“Eye of the tiger” par Survivor dans Rocky 3 de Sylvester Stallone (1982)

“L’amour en fuite” par Maxime Le Forestier extrait de L’amour en fuite de François Truffaut (1979)

“In the air tonight” par Phil Collins dans Risky Business de Paul Brickman (1983)

“Il faut se taire” par Clotilde Hesme dans Les chansons d’amour de Christophe Honoré (2007)

“Bella Ciao” par Clotilde Hesme dans L'échappée belle d’Emilie Cherpitel (2015)

“Destinée” par Guy Marchand dans Les sous-doués en vacances de Claude Zidi (1982) et Le père Noël est une ordure de Jean-Marie Poiré (1982)

“If you want to sing out” par Cat Stevens dans Harold et Maude de Hal Ashby (1971)

Choisies mais pas passées dans l'émission :