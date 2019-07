Notre programmateur musical du jour est le dessinateur de presse et auteur de BD Luz !

Le dessinateur Luz © Radio France / © Alain Bujak-EDITIONS FUTUROPOLIS

A son passif, deux albums intitulés « J’aime pas la chanson française » et, histoire d’enfoncer un peu le clou, « J’aime vraiment pas la chanson française ». A son actif, la parution cette année aux éditions Futuropolis d’un splendide album nommé « Hollywood Menteur ». Et, comme tout est relatif, on verra qu’il peut aimer certains chanteurs français dans des bons films de cinéma ! Quant à Hollywood, son récit au scalpel n’épargne personne ou presque. Bref, nous recevons aujourd’hui un dessinateur qui aime et la musique et le cinéma.

Grâce à Luz, nous allons écouter :

“Always” par Para One & Tacteel dans Tomboy de Céline Sciamma (2011)

“Ma môme” par Jean Ferrat dans Vivre sa vie de Jean-Luc Godard (1962)

“I’m sticking with you” de The Velvet Underground dans Juno de Jason Reitman (2008)

“Always look on the Bright Side of Life” par les Monty Pythons dans La vie de Brian des Monty Pythons (1980)

“In Heaven (Lady in the Radiator Song)” par Laurel Near dans Eraserhead de David Lynch (1980)

La chanson de Jacques Higelin dans L’An 01 de Jacques Doillon (1972)

“The road to salina” de Christophe dans La route de Salina de G. Lautner (1970)