Chaque jour pendant les vacances de fin d'année, Anna Sigalévitch et son invitée nous proposent cinq minutes de musique classique.

Aujourd'hui, Anna Sigalévitch reçoit l'autrice Marie Depleschin. Avec elle, nous écoutons Gustav Mahler, Kindertotenlieder, Nun will die Sonn' so hell aufgehn et Wenn dein Mütterlein par Kathleen Ferrier accompagnée par l'Orchestre philharmonique de Vienne sous la direction de Bruno Walter.