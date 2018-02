Création lyrique de Phia Ménard sur des musiques de Jean-Philippe Rameau et un livret de d'Eric Reinhardt, "Et in arcadia ego" est représentée jusqu'au 11 février à l'Opéra-Comique à Paris, sous la direction de Christophe Rousset et avec la mezzo-soprano Léa Desandre.

Jean-Philippe Rameau, (1683-1764), compositeur et théoricien musical français. © Getty / Universal History Archive

A voir jusqu'au 11 février à l'Opéra-Comique.

"Cette histoire est surréaliste, comme un conte où chacune et chacun pourrait se projeter. Un « big-bang intérieur » naît d’une tentation faustienne : connaître des décennies avant la date de sa mort. Et le jour approchant, être catapulté dans une série d’espaces mémoriels de sa vie, sans plus pouvoir y présider.

L’histoire de Marguerite résonne d’une voix intérieure, la sienne, et d’un récit au chemin poétique. Le Choeur y est la voix de l’espace autant que celle des matières.

Marguerite est une femme, jeune d’image, âgée dans le réel, lucide et rêveuse. Son corps est submergé par les éléments. Elle est impuissante à changer le chemin funeste dont elle nous conte le secret."