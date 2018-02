Rendez-vous annuel de Radio France, le festival de cette année est consacré au compositeur et organiste Thierry Escaich.

Thierry Escaich, organiste et compositeur pendant les victoires de la musique classique le 14 février 2011 © Maxppp / Joël Le Gall/PHOTOPQR/OUEST FRANCE

"Chaque année, au mois de février, Radio France consacre un festival à la musique de notre temps et à la création. Ce festival, baptisé « Présences », a lieu avec la participation des formations musicales de Radio France mais aussi de nombreux artistes invités et d’ensembles spécialisés dans la musique d’aujourd’hui ; il permet d’assister à la naissance de nombreuses partitions. Les concerts se déroulent dans les salles de Radio France, principalement l’Auditorium et le Studio 104, et permettent de proposer au public de grandes soirées symphoniques, des rendez-vous de musique pour ensemble, des récitals, sans oublier l’utilisation des nouvelles technologies liées notamment à l’informatique musicale et à l’électroacoustique."