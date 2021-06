C’est une exposition présentée jusqu’au 26 septembre à l’Institut du Monde Arabe à Paris, qui met à l’honneur les plus grandes artistes de la musique et du cinéma arabes du XXème siècle et leur héritage.

Extraits musicaux :

Sama'î Al-'aryan par The Takht Ensemble of Cairo.

Asmar Malak Ruhi par Mounira El Mahdeya.

Al Awela Fel Gharam par Oum Kalthoum.

Men Baid par Warda Al-Djazaïria.