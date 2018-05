Ce matin, Anna Sigalevitch nous invite à redécouvrir l'art de l'opéra.

Opéra National de Paris. Palais Garnier. © Getty / Buena Vista Images

Tous à l’Opéra est une manifestation qui a lieu du 4 au 6 Mai dans 25 maisons d’opéra françaises. Aurélie Dupont, directrice de la danse de l'Opéra national de Paris, en est la marraine.

Le but : inciter un public toujours plus large à franchir la porte des maisons lyriques et d'y découvrir l'opéra, la danse, le chant lyrique, et bien d'autres arts encore...