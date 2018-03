Ce disque est édité par Klarthe Records.

Musicien et musicienne, au piano et au violon. © Getty / Colin Anderson

Le projet Confluence{s} explore plusieurs facettes des cultures juives à travers la mélodie française.

Ce récital pour ténor, piano et violoncelle est issu d’une recherche autour d’un répertoire méconnu ou inédit, qui mêle mélodies folkloriques et traditionnelles, et des œuvres du répertoire classique et de la musique contemporaine. C'est un dialogue entre tradition et modernité, entre francophonie et judéité.