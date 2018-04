Cette création mondiale se jouera dans la cadre du Festival « les 40emes rugissants » les 20 et 21 avril à Rennes.

Photo prise le 1er juillet 2007 d'un groupe de manchots papous nidifiant sur l'île de la Possession dans l'archipel des Crozet (Terres Australes et Antarctiques Françaises). © AFP / MARCEL MOCHET

Le festival « les 40èmes rugissants » aura lieu les 20 et 21 avril à Rennes. Son but est de célébrer la mer et l'océan, à travers un cycle d'expositions, de documentaires et de concerts sur le sujet.

Le compositeur Julien Gauthier travaillera avec l'Orchestre Symphonique de Bretagne du projet de Symphonie Australe, réalisé suite à sa résidence dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises.