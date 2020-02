Le musicologue a mené l'enquête pendant 10 ans sur la politique musicale du III ème Reich. Entre 1940 et 1944, plusieurs centaines de milliers d'ouvrages et plusieurs dizaines de milliers d'instruments ont été spoliés et transférés vers l' Allemagne. Un livre paru chez Buchet Chastel.

Référence

Willem de Vries, Commando Musik. Comment les nazis ont pillé l’Europe musicale (Buchet Chastel).

Le livre est sélectionné dans le cadre du Prix France Musique des Muses. Les seront remis lors de l'inauguration de "Livre Paris", jeudi 19 mars 2020.