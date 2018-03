« Octuor de Mendelssohn, programme interdit aux compositeurs de plus de 16 ans » est un spectacle préparé par le Centre de Musique de Chambre.

Portrait du compositeur et chef d'orchestre Félix Mendelssohn. 1856, tableau d'Eduard Magnus. 19ème siècle. Berlin, © Getty / Archives de la Bibliothèque nationale) (Photo par DeAgostini

Nombreux sont les compositeurs de génie qui, à 16 ans déjà, composaient des œuvres exceptionnelles encore saluées aujourd'hui. Mendelssohn avait 16 ans lorsqu'il produit son quatuor à cordes. Mozart, Chopin, Mahler, réunis autour de lui lors de ce spectacle, prouvent que jeunesse et talent font bon ménage. Tomer Kviatek, jeune compositeur israélien de 16 ans lui aussi, a composé spécialement pour cette soirée.

Soirée interdite aux moins de 16 ans... Qui rappelle que le talent n'a pas d'âge.

Ce concert-spectacle autour de l’Octuor de Mendelssohn, avec violons, altos, violoncelles et piano a été conçu et mis en espace par Jérôme Pernoo, et le Centre de Musique de Chambre. Il est joué jusqu’au 24 mars, à la Salle Cortot à Paris.