"Mimodrame" composé par Igor Stravinsky sur un texte de Charles-Ferdinand Ramuz, l'Histoire du soldat est représenté jusqu'en mars prochain au théâtre de Poche Montparnasse, dans une mise en scène de Stéphan Druant et dirigé par Jean-Luc Tingaud.

Cédric Tiberghien, pianiste, avec Alina Ibragimova, et l'altiste Antoine Tamestit en concert au Wigmore Hall à Londres le 19 mars 2016 à Londres. © Getty / Amy T. Zielinski / Redferns

A voir jusqu'au 18 mars au théâtre Poche Montparnasse.

"Un jeune soldat qui rentre chez lui en permission rencontre le diable et lui vend son violon – c’est à dire son âme – en échange d’un livre qui prédit l’avenir et qui le rendra très riche. Sa nouvelle condition d’homme libre et fortuné finira-t-elle par lui être fatale ?"