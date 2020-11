"Hippolyte et Aricie" de Jean-Philippe Rameau a été créé à huis clos et en direct depuis la salle Favart à l'Opéra-Comique le samedi 14 novembre dernier à 20h sur Arte Concert et France Musique.

Portrait de Jean-Philippe Rameau (1683-1764), compositeur francais par Jacques André Joseph Aved, dit le Camelot ou Avet le Batave (1702-1766). Musée des beaux-arts de Dijon. © AFP / Josse / Leemage

Dans une mise en scène de Jeanne Candel, sous la direction de Raphaël Pichon avec son ensemble Pygmalion, et dans les rôles principaux Elsa Benoit, Reinoud van Mechelen, Sylvie Brunet Grupposo et Stéphane Degout, c’est un spectacle crée à huis clos à l’Opéra Comique vendredi dernier.

La représentation de la tragédie lyrique de Jean-Philippe Rameau à l'Opéra Comique peut-être visionnée sur Arte Concert jusqu'au 13 mai 2021, ou réécoutée sur le site France Musique.