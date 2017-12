En cette veille de Noël, de nombreux concerts seront donnés ce soir, et parmi les incontournables, la Messe de minuit pour Noël de Marc-Antoine Charpentier.

Une partition de chants de Noël © Getty / Jamie Grill

Charpentier, un de grands compositeurs français du XVIIème, de musique religieuse notamment , a beaucoup écrit pour célébrer la période de Noël.

Noëls instrumentaux, histoires sacrées en latin, pastorales en français et Messes, dont La Messe de Minuit à quatre voix, flûtes et violons pour Noël H.9...

Kyrie Eleison

Charpentier compose cette messe dans les années 1690, alors qu'il est Maitre de Musique en l'église Saint Paul-Saint Louis. Son originalité réside dans le fait qu'il mêle le profane au sacré, l'art populaire à la musique savante.

Pour le Kyrie Eleison, Charpentier se base sur un air bien connu à l'époque :

"Joseph est bien marié à la fille de Jessé / C'était chose bien nouvelle que d'être mère et pucelle. Dieu y a bien opéré. Joseph est bien marié"

Pour le second Kyrie, Charpentier compose sur le thème "Une jeune pucelle"

"Une jeune pucelle de noble coeur Priant en sa chambrette son créateur. L'ange du ciel, Descendit sur la terre / Lui conta le mystère / De notre salvateur"

Le Kyrie laisse ensuite place au Gloria, le chant de joie de l'Eglise. Les sentiments peuvent s'exprimer librement : adoration, supplication, exclamation.

"Gloria in exelcis Deo", Gloire à Dieu au plus haut. "Domine Deus" Seigneur Dieu, et enfin "Quoniam tu Solus Sanctus" Car seul tu es saint.

Après le Credo, "Credo in unum Deum" Je crois en un seul dieu, le Sanctus unit les louanges des Anges et des Saints à celles des terrestres fidèles.

Agnus Dei

Agnus Dei, agneau de Dieu, qui enlèves les pêchés du Monde, aie pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlèves les pêchés du monde, donne nous la paix. Construit sur le thème « A Minuit fut fait un réveil », c’est dans une atmosphère peine de douceur, que la Miséricorde est implorée.

► La Messe de Noël de Marc Antoine Charpentier, extraits par William Christie avec son ensemble Les Arts Florissants