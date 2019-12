Beethoven a presque 30 ans lorsqu'il compose sa 1ère symphonie, en 1800. Alors vous allez me dire que ce n'est pas très vieux, c'est vrai, mais ce n'est pas non plus si jeune pour un compositeur de l'époque.

Rappelons que Mozart avait écrit sa 1ère symphonie à 9 ans, Schubert à 16, et Haydn à 25. Alors, si Beethoven prend son temps avant de s'atteler à l'écriture de sa 1ère symphonie, ce n'est pas parce qu'il n'est pas précoce, loin de là, il a déjà écrit nombre de pièces, sonates, musique de chambre, et concertos pour piano, non, s’il prend son temps, c'est parce qu'il décide de s'attaquer au genre symphonie une fois sa personnalité artistique bien affirmée...

Beethoven fut à Vienne l'élève d'Haydn, qui est considéré comme le père de la symphonie... Il se situe clairement ici dans la tradition de son maître, tout en faisant preuve, notamment dans le 3ème mouvement, un menuet, d'une originalité étonnante... Beethoven présente sa première symphonie à Vienne le 2 avril 1800 lors d'un concert, "une grande académie musicale", où sont également au programme des pièces d'Haydn et de Mozart. Et on comprend, d'après les comptes rendus publiés, que sa liberté de ton déroute et clive....

