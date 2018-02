Retour sur les gagnants des Victoires de la Musique classique qui avaient lieu le 23 Février.

Frédéric Lodéon le 1er février 2017 à Paris avec son prix spécial lors de la cérémonie de remise de la Victoire de la musique classique © AFP / FRANCOIS GUILLOT

Les 25 èmes Victoires de la Musique Classique ont eu lieu hier soir, présentées par Leila Kaddour-Boudadi et Frédéric Lodéon, c'était retransmis en direct sur France Musique et sur France 3, depuis la grande salle de la Grange au Lac, près d'Evian les Bains...

Une salle toute en bois de 1200 places avec des bouleaux en fond de scène, comme une datcha, à l'acoustique parfaite. C'est un lieu absolument unique, un peu kitchisé par les Lumieres de la soirée, télévision oblige, mais tout de même splendide, qui fut construit par l'homme d'affaires Antoine Riboud pour son ami l'immense violoncelliste Mstislav Rostropovitch. Alors est-ce un hasard,je ne sais pas, toujours est-il que le violoncelle a été particulièrement à l'honneur lors de cette 25 ème édition des victoires. De par l'hommage rendu à Rostropovitch, bien sûr, mais aussi parce que pas mal d'artistes primés sont des violoncellistes.

Commençons par la jeunesse, les révélations.

Avec joie, dans la catégorie soliste instrumental, c'est un jeune violoncelliste, Bruno Philippe, qui a été primé. Je vous avais parlé ici de son excellent premier disque, paru chez Harmonia Mundi. On l'écoute dans Papillon de Fauré, lors du concert des révélations diffusé par France Musique en janvier dernier...

Côté révélation lyrique, c'est la mezzo Eva Zaïcik qui a été primée.

Je connaissais mieux l'autre chanteuse en lice, Chloé Briot, que j'ai entendue plusieurs fois en scène et qui est à mon sens une révélation, mais je dois dire qu'en écoutant Eva Zaïcik hier soir chanter et lors de sa prestation au concert des révélations, j'ai été absolument emballée par la richesse, la densité de son timbre et l'incarnation, la plénitude de son chant...

Les violoncellistes Gautier Capuçon, Victor Julien-Laferrière et le pianiste Lucas Debargue se disputaient la victoire du soliste instrumental de l'année.

Ce sont trois artistes de très hauts niveaux. C'est Victor Julien-Laferrière qui a remporté la victoire, ce qui est plutôt une surprise, il a 27 ans seulement, il vient de remporter le 1er prix au Concours Reine Elisabeth. C'était une surprise pour lui aussi apparemment, il n'avait rien préparé, et spontanément, il a adressé ses remerciements aux bénévoles grâce auxquels les nombreux festivals de musique peuvent avoir lieu.

Au palmarès s'ajoute le compositeur Karol Beffa, pour sa pièce "Le Bateau Ivre", et enfin, deux victoires priment la soprano Sabine Devieilhe...

C'est un doublé pour Sabine Devieilhe qui remporte la victoire de l'Artiste Lyrique de l'année (déjà eu en 2015 après avoir été révélation en 2013), ainsi que celle du meilleur enregistrement pour son disque "Mirages" dont nous avions parlé à l'automne.

On entend ses aigus filés, elle est très subtile, d'une grande intelligence musicale, aussi dans l'originalité des programmes qu'elle conçoit. Magnifique artiste.