Le disque recommandé par Anna Sigalevitch est celui-ci : "Sonates pour Flûte et Clavecin de Bach par Pierre et Marc Hantaï, chez Mirare.

Pierre et Marc Hantaï pendant La Folle Journée de Nantes le 31 janvier 2009 © Maxppp / Frederic GIROU/PHOTOPQR/OUEST FRANCE

Quatre sonates et un solo, auxquels s'ajoutent deux trios, sont les seules oeuvres de chambre d' authenticité certaine que Bach a destiné à la flûte. Alors ça peut paraître peu, mais pas tant que ça si on pense que la flûte traversière était un instrument récent au début du XVIII ème siècle, revenu de france où on l'appelait flûte allemande, et au répertoire encore très mince.

La Sonate en Mi Maj pour Flûte et basse continue, dont on écoute l'Allegro, pourrait, nous apprend le musicologue Dennis Collins, auteur du livret qui accompagne le disque, avoir été écrite à l'occasion de la visite que Bach fit à la Cour de Frédéric le Grand, à Postdam, en 1741.

La Sonate qui suit, en si mineur, est pour flûte et clavecin obligé cette fois.

Vous parlez de basse continue et de clavecin obligé, qu'est-ce que ça veut dire ?

Dans la musique baroque, quand le clavecin accompagne un instrument ou plusieurs même, il y a deux possibilités:

Soit sa partie est entièrement écrite par le compositeur, donc là l'interprète joue toutes les notes qui sont sur la partition, point. On parle alors de "clavecin obligé".

Soit seule la basse est écrite, chiffrée souvent, ça ça indique les harmonies, et là c'est à l'interprète d'improviser la partie du dessus. C'est ce qu'on appelle la basse continue.

Alors ces thermes ayant été éclaircis, revenons au programme auquel nous convient les frères Hantaï. Avec un solo, une partita pour flûte seule cette fois, en la min, dans laquelle Marc Hantaï dessine de très belles lignes, d'une grande fluidité, aussi tenues qu'expressives...

Et c'est avec une sonate dernière sonate, pour flûte et clavecin obligé, ce qui veut dire ? que se clôt cet album. Sonate en la Maj, dont on écoute le mouvement final, Vivace

Pierre et Marc Hantaï, fervents défenseurs de la musique baroques depuis plusieurs décennies, font entendre toute la vitalité et la poésie de ces œuvres. L'équilibre entre les deux instruments est idéal, et leur jeu, tout en nuances.