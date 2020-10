Bartok, Beethoven et Schönberg, par la chorégraphe Anne Teresa de Keersmaeker, avec l’ensemble Ictus : un programme qui se jouera jeudi et vendredi prochain à la MC 93 de Bobigny, puis en décembre à Grenoble et en février à Rennes et Lorient. Une soirée réunissant trois ballets de jeunesse de la chorégraphe belge.