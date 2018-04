Ce matin, Anna Sigalevitch s'intéresse à cet opéra écrit par John Gay en 1728.

The Beggar’s Opera est joué aux Bouffes du Nord jusqu’au 3 Mai.

Pour Robert Carsen, metteur en scène de la pièce :

En créant une histoire autour de chansons préexistantes, l'Opéra des Gueux est généralement considéré comme la première comédie musicale, avec près de trois cents ans d'avance sur cette mode. John Gay a repris certains des airs les plus connus de son époque, à la fois classiques et populaires, en les intégrant à un conte férocement satirique, dont l'action se place parmi les voleurs, les proxénètes et les prostituées de Londres.