Ce festival, organisée chaque année par l'Institut de recherche et coordination acoustique/musique, fête cette année sa dixième édition. Ce sera à partir de lundi, et jusqu'au 30 juin, avec nombre d'évènements au Centre Pompidou et dans une dizaine d'autres lieux parisiens.

Le chef d'orchestre et chef de chœur classique Léo Warynski dirigera Les Métaboles, l’un des concerts qui donneront le coup d’envoi à ManiFeste, festival et académie pluridisciplinaire de l'Ircam. © AFP / Boris Horvat