Pour célébrer cet anniversaire, plusieurs évènements : une journée lui sera consacrée à l’Opera Comique, puis elle sera à l’honneur à l’institut de France et un album consacré à ses mélodies par Stephanie d’Oustrac et Françoise Tillard paraîtra le 8 octobre sur le label « Le chant de Linos »

C’est le moment de plonger dans la vie et l’œuvre de Pauline Viardot : une personnalité extraordinaire et hors norme. Elle a fasciné et inspiré les plus grands artistes et intellectuels de son temps : de Musset à Gounod qui écrit pour elle son premier opéra, Sapho, en passant par Berlioz, Meyerbeer, Georges Sand, qui l’adorait et a fait d’elle l’héroïne de son roman « Consuelo ». il y avait aussi Chopin, Wagner, Clara Schumann, dont elle était proche, sans oublier bien sûr Tourgueniev, qui lui voua une passion pendant de nombreuses décennies…

Son père Manuel, est un célèbre ténor, sa mère Joaquina est cantatrice, elle est la dernière d’une fratrie où tout le monde est musicien : sa grande sœur n’étant autre que Maria Malibran, chanteuse super star acclamée dans toute l’Europe !

Alors, si dès sa tendre enfance, Pauline est biberonnée à l’opéra, elle se consacrait au départ plutôt à une carrière de pianiste. Formée notamment par Franz Liszt qui voyait en elle une future grande concertiste…

Mais lorsque la Malibran meurt prématurément d’une chute de cheval, elle est sommée, par sa mère, de reprendre le flambeau de la tradition lyrique familiale…

Et il se trouve qu’elle est là aussi stupéfiante… Musset parle de son timbre rude et doux à la fois, qui produit une impression analogue à la saveur d’un fruit sauvage…

Ce n’est pas Pauline Viardot qu’on écoute aujourd'hui dans sa scène de Phèdre, mais la mezzo Stephanie d’Oustrac, son interprète idéale à mon sens, parce qu’elle a, comme elle, une voix ample, à la tessiture large : la voix de Pauline Viardot s’étendait sur 2 octaves et 1/2, c’est énorme… Mais surtout parce que c’est une vraie tragédienne, ce qu’était Pauline Viardot, elle a révolutionné l’art d’être en scène, arrachant les larmes à quiconque venait l’entendre…

Alors Pauline Viardot, contrairement à la Malibran, n’était pas vraiment belle, du moins, elle ne correspondait pas aux canons de l’époque. Pour autant, impossible de résister à son charme…

Le peintre Ary Scheffer, qui l’a d’ailleurs portraiturée, a écrit :

« Elle est terriblement laide, mais si je la revoyais à nouveau, je tomberais follement amoureux d’elle. »

Elle a en effet brillé dans toute l’Europe, maniant avec talent tant les notes que les mots, elle parlait six langues, si bien que pour Jorge Chamine, qui chapeaute la journée organisée par le centre européen de musique à l’opéra comique mercredi prochain, elle est "la mère fondatrice de l’Europe culturelle".

Pauline Viardot a composé pendant plus de six décennies, elle nous laisse environ 250 œuvres en tous genres : mélodies, pièces pour piano, musique de chambre, et opéras… Des pièces encore peu jouées, qu’on aurait pourtant très envie de découvrir…