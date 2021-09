C’est la création conçue par le metteur en scène Bob Wilson et la violoniste Jennifer Koh, chorégraphiée par Lucinda Childs, réunissant en scène Jennifer Koh, quatre danseurs et Lucinda Childs autour de l’intégrale des sonates et partitas pour violon seul de Bach.

C'est une commande du Théâtre de la Ville avec le festival d’Automne qui se joue jusqu’au 16 septembre à La Chapelle Saint Louis de la Salpêtrière à Paris.