Les Lisztomanias, le festival consacré à Franz Liszt qui fête cette année ses 20 ans, ce sera à partir de mercredi et jusqu’au 20 octobre à Châteauroux.

Le désir de Jean-Yves Clément, avec Lisztomanias, est de transmettre l’esprit du compositeur. Et donc le Liszt spirituel sera célébré avec deux grandes soirées où seront données en intégralité les Harmonies Poétiques et religieuses, par François Frédéric Guy, et Les années de pélerinage, là c’est à la fois le Liszt spirituel et le Liszt voyageur, par Bertrand Chamayou