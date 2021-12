Josef Josef, le nouveau groupe du chanteur et violoniste Erik Slabiak, présente son premier album tous les lundis jusqu'à fin décembre au Théâtre Michel, à Paris.

Au moment de sa sortie, il y a deux ans, l'album de Josef Josef avait été un coup de cœur. C'est un plaisir immense de les retrouver sur scène, tant la présence d'Eric Slabiak et de ses musiciens est lumineuse, sensible et touchante.

Le nom d'Eric Slabiak est associé aux Yeux Noirs, le groupe qu'il a eu avec son frère pendant plus de 25 ans. Ils portaient avec beaucoup de talent le répertoire tzigane, klezmer et yiddish. Pour cette nouvelle aventure, il a choisi d'appeler son ensemble "Josef Josef", un hommage à la chanson Yosel Yosel écrite dans les années 20 par Nellie Casman. C'était une des chansons préférées de son père : lorsqu'il entendait cet air, il s'illuminait d'un sourire ému.

Le yiddish a toujours été présent dans le répertoire des Yeux Noirs, mais il se taille la part du lion dans ce premier album. Sur les 12 morceaux, entre chansons tziganes, mélodies russes ou issues des Balkans, cinq sont en yiddish.

L'album est très beau à entendre, mais aussi à voir. Une réjouissante vitalité se dégage du violon d'Eric Slabiak et de ses musiciens en scène avec lui. Ils mêlent de multiples univers où la tradition s'associe à différentes influences : jazz, pop, rock...

Le premier album de Josef Josef, paru chez Buda Music, est présenté chaque lundi jusque fin décembre au Théâtre Michel à Paris.