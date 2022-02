Le roman de Robert Seethaler, "Le dernier mouvement", évoque la vie du compositeur et chef d'orchestre Gustav Mahler, en particulier sa dernière traversée en bateau de New-York vers l'Europe.

Nous sommes en avril 1911. Gustav Mahler est gravement malade, il mourra le mois suivant. Lors de cette traversée à bord du paquebot Amerika, après une dernière tournée aux États Unis, de nombreux souvenirs resurgissent…

Robert Seethaler ne nous propose pas du tout une biographie de Mahler. Ce n’est pas le propos, même si c’est très documenté et précis historiquement. Mais pour autant, dans une économie de mots, et par touches légères, c’est une grande partie de lui qui se raconte.

Le roman comprend de très belles pages sur le romantisme de Mahler, notamment sa rencontre avec son grand amour : Alma. Elle est la plus belle jeune femme de Vienne et lui, petit juif chétif, réussira à la séduire et à l'épouser. Pourtant, leur relation sera tumultueuse et Mahler souffrira beaucoup de l’infidélité d’Alma, bien qu'il n'était n’était pas facile non plus. Parmi de nombreux souvenirs, Robert Seethaler évoque en quelques pages très émouvantes la mort d’une de leurs filles, Maria, une enfant joyeuse emportée à 5 ans par la diphtérie, et dont l’image ne cessera de le hanter…

Le dernier mouvement de Robert Seethaler est paru aux Editions Sabine Wespieser dans une traduction d'Elisabeth Landes.