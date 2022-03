Le chef Yannick Nézet-Seguin et l'orchestre de Philadelphie interprètent les symphonies n°1 et n°3 de la compositrice afro-américaine Florence Price. Une compositrice encore méconnue, auteure d'une œuvre pourtant magnifique et abondante.

A sa mort en 1953, la compositrice afro-américaine Florence Price a été oubliée. Beaucoup de ses morceaux sont laissés à l'abandon dans sa maison jusqu'en 2009, où les nouveaux propriétaires les exhument.

Elle est la première femme afro-américaine à avoir une symphonie jouée par l'un des plus grands orchestres américains : "The negro in music" est joué par l'orchestre symphonique de Chicago en 1933. Malgré cela, elle continue à avoir du mal à être considérée et jouée par de grands orchestres. Comme elle le disait :

J'ai deux handicaps, mon sexe et le sang noir qui coule dans mes veines.

Les choses bougent beaucoup depuis quelques années. C’est avec bonheur qu’on voit arriver un disque comme celui-ci, gravé par l’excellent chef Yannick Nézet-Seguin avec l’orchestre de Philadelphie, l’un des meilleurs orchestres américains.

On retrouve dans ce disque une maîtrise de la grande forme absolument magistrale. L'orchestration est foisonnante, les couleurs de l'orchestre sont somptueuses. Florence Price a une personnalité musicale originale et puissante où se font entendre de multiples inspirations : on y retrouve le répertoire post-romantique couplé à ses racines afro-américaines, jazz, blues et spirituals...

Les Symphonies n°1 et n°3 de Florence Price par l’Orchestre de Philadelphie dirigé par Yannick Nézet-Seguin, un disque paru chez Deutsche Grammophon.